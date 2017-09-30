Бойовики поширюють фейкові повідомлення про обстріл з боку сил АТО - СЦКК

Бойовики на Донбасі розповсюджують фейкові повідомленння, намагаючись приховати свої злочини. Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК.

Зазначається, що спостерігачі ОБСЄ у Докучаєвську, підконтрольному ОРДО, зафіксували пошкодження будівлі готелю "Мрія" та сусіднього будинку, що спричинено обстрілами.

"За оцінкою спостерігачів місії, пошкодження стались внаслідок обстрілів з 30-мм гармат БМП-2 із західного та південного напрямку. Представники російської сторони СЦКК заявляли, що це сталось внаслідок обстрілу з позицій ЗСУ зі 120-мм мінометів та 73-мм гармат БМП-1, а вже за добу ствердження змінились на користь 30-мм гармат БМП-2", - йдеться у заяві.

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При цьому в СЦКК наголошують, що під час детального вивчення рельєфу місцевості, тактико-технічних характеристик застосованого озброєння та порядку розміщення позицій підрозділів ЗСУ та НЗФ ОРДО стає зрозуміла непричетність підрозділів АТО до цих подій.

У СЦКК підкреслюють, що звинувачення з боку ОРДО безпідставні.

"НЗФ ОРДО нарощує кампанію зі штампування фейкових повідомлень, намагаючись приховати власні злочини. Такі заяви та дії бойовиків свідчать про цілеспрямовані дії щодо подальшого загострення конфлікту та звинувачень сил АТО у порушенні гуманітарного права та домовленостей, досягнутих у Мінську", - заявили в СЦКК.