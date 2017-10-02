На Донбасі помітили бойовика в українському "пікселі" (фото)

Російського найманця на Донбасі помітили в українській формі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Російський найманець в українському "пікселі" облаштовує бліндаж, і не знає, що він під прицілом українського розвідника. Та добре, що українець натиснув не на гачок, а на кнопку "REC", - розповів він.

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За словами журналіста, новий "піксель" почав змінювати армійський "дубок" у 2014 році і на той бік міг потрапити лише контрабандою.

У військового, який зняв бойовика, дві версії побаченого: можливо, найманці готуються до провокацій проти ОБСЄ, а, можливо, й застосовувати терор до місцевого населення, щоб звинуватити в ньому українських солдатів.

Також Цаплієнко зазначив, що дії відбуваються у районі вибуху машини зі спостерігачами ОБСЄ й там, де "заблукав" Віктор Агєєв.