В Росії визнали, що російський контрактник Агєєв потрапив в Україні у полон

13:09, 08 вересня 2017
Політика
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За словами Захарової, МЗС РФ неодноразово коментувало цю ситуацію, але Агєєва продовжує говорити, що з її сином досі не зустрівся консул Росії. 

Агєєва українські військові затримали в складі ДРГ бойовиків / фото svoboda.org

У Міністерстві закордонних справ РФ визнали, що російського військовослужбовця Олександра Агєєва було взято в полон в Україні, а також поскаржилися на недопуск до нього російського консула.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Звернули увагу на публікацію в "Новой газете", в якій цитувалася Світлана Агєєва - мати полоненого росіянина, російського громадянина Агєєва", - сказала вона.

За словами Захарової, МЗС РФ неодноразово коментувало цю ситуацію, але Агєєва продовжує говорити, що з її сином досі не зустрівся консул Росії. "Я хотіла б прояснити ситуацію і повністю відзвітувати перед ЗМІ, широкою громадськістю і самою Світланою Агєєвою щодо того, що відбувається", - зазначила вона.

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Захарова заявила, що з моменту затримання Агєєва Генконсульство РФ в Харкові докладає зусиль для надання йому допомоги, але українська влада "порушує міжнародно-правові норми і двосторонню консульську конвенцію між РФ і Україною від 15 січня 1993 року, російським представникам досі не вдалося зустрітися з російським громадянином".

За її словами, Агєєв перебуває в СІЗО Старобільська, і Служба безпеки України відмовляє йому в зустрічі, мотивуючи це тим, що це може стати можливим тільки після завершення слідства.

Захарова додала, що з липня до сьогодні Генконсульство з таким проханням зверталося тричі. Також, зазначила вона, консул встановив контакт з його адвокатом, але адвокат, найнятий матір'ю Агєєва, заявив, що також не був допущений до підзахисного на тій підставі, що затриманий відмовився від його послуг і вважав за краще залишити держзахисника.

"За словами держзахисника, у вересні слідча група передбачає передати справу російського громадянина до суду. Ми цю інформацію перевірятимемо, Генконсульство інформуватиме Світлану Агєєву про кроки", - запевнила представник МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва, 1995 року народження,українські військові затримали в складі ДРГ бойовиків, знешкодженій 24 червня біля Жолобка в Луганській області.

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Агєєв минулого року «звільнився в запас». Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби він залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року. 31 липня уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що бойовики включили у свої вимоги звільнення Агєєва. 2 серпня уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що Агєєва можна обміняти на громадян України, яких незаконно утримує Росія, але тільки після вироку суду щодо нього.

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