Бійцям на передову доставили товар з Росії - волонтер (фото)
14:34, 03 жовтня 2017Війна
11 0
Бійці батальйону "Айдар" отримали одноразовий посуд, який виготовлений у Росії.
Волонтер показав фото товару / фото facebook.com
24-му батальйону "Айдар", який перебуває поблизу селища Новолуганське, доставили одноразовий посуд, країною-виробником якої на упаковці вказана Росія. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін, додавши відповідні фото.
Читайте такожОпубліковані фото й імена загиблих у вересні українських військових
Ці товари були отримані зі складу Міністерства оборони у м. Добропілля.
За словами Мисягіна, подібна ситуація відбувається вже не вперше. Він нагадав, що в грудні 16-го року в батальйон "Айдар" вже "приходив" подібний одноразовий посуд. Тоді був великий скандал.
Як повідомляв журналіст Андрій Цаплієнко, на Донбасі помітили бойовика в українському "пікселі".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter