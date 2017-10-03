Бійцям на передову доставили товар з Росії - волонтер (фото)

24-му батальйону "Айдар", який перебуває поблизу селища Новолуганське, доставили одноразовий посуд, країною-виробником якої на упаковці вказана Росія. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін, додавши відповідні фото.

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Ці товари були отримані зі складу Міністерства оборони у м. Добропілля.

За словами Мисягіна, подібна ситуація відбувається вже не вперше. Він нагадав, що в грудні 16-го року в батальйон "Айдар" вже "приходив" подібний одноразовий посуд. Тоді був великий скандал.

Як повідомляв журналіст Андрій Цаплієнко, на Донбасі помітили бойовика в українському "пікселі".