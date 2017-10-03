Бойовика "ДНР" на прізвисько "Аватар" засудили до 9 років ув’язнення

Жителя Донецька 1974 р.н., який у серпні 2014 року Донецька за власною ініціативою вступив до лав терористичної організації «ДНР», засуджено до 9 років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба прокуратури, чоловік був зарахований до не передбаченого законом збройного формування під назвою «Кальміус» та, отримавши від бойовиків автомат Калашнікова та позивний «Аватар», більш ніж рік «служив» на терористів поблизу селищ Григорівка та Нова Марь’ївка Тельманівського району.

До його обов’язків входило виявлення місць дислокації військової техніки, особового складу та фортифікаційних споруд Збройних сил України, що задіяні у проведенні антитерористичної операції.

Затримали спільника терористів українські військовослужбовці у жовтні 2015 року біля с. Григорівка.

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Прокуратура наполягала на засудженні чоловіка за співпрацю з терористами (ч. 1 ст. 258-3), але Чернігівський районний суд Запорізької області перекваліфікував дії правопорушника на ст. 260 (участь у збройних формуваннях) та призначив лише 4 роки позбавлення волі.

Прокуратура Донецької області із вказаним вироком не погодилась, вважаючи його занадто м’яким, та оскаржила у суді вищої інстанції.

Апеляційний суд Запорізької області позицію прокуратури підтримав та за скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України, засудив чоловіка до 9 років ув’язнення.