Бойовика терористичної організації "ЛНР" засуджено до 10 років позбавлення волі

Бойовика терористичної організації "ЛНР", який у 2014 році вступив до лав так званого батальйону "Призрак", засуджено до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

"Прокуратурою Луганської області підтримано державне (публічне) обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно мешканця Луганщини, який у 2014 році добровільно вступив до лав так званого батальйону "Призрак" терористичної організації "ЛНР" під керівництвом ватажка О.Мозгового", - зазначили у Генпрокуратурі.

Під час досудового розслідування пособнику терористів було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину та дав викривальні покази щодо інших учасників "ЛНР", причетних до подій 2014 року на території Луганської області.

Чоловіка було визнано винним та засуджено до 10 років позбавлення волі за участь у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3) та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263) Кримінального кодексу України.