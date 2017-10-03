В Донецькій області затримали екс-командира батальйону бойовиків

Правоохоронці затримали 46-річного чоловіка, який протягом трьох місяців брав активну участь у незаконних збройних формуваннях та обіймав керівну посаду в батальйоні бойовиків "Восток". Про це повідомила прес-служба Волноваського відділу поліції.

Читайте такожБойовика "ДНР" на прізвисько "Аватар" засудили до 9 років ув’язненняЗа даними правоохоронців, покинувши роботу на бойовиків, він повернувся до села Іванівці й переховувався у своєї матері, дотримуючись ретельної конспірації.

Колишній бойовик розповів, що вступив на службу через гроші. Він добровільно подав документи та вже наступного дня його відвезли на територію аеропорту, де точилися бої.

Новобранець визвався очолити розвідувальну роту, бо мав необхідні військові навички. Отримавши звання єфрейтор, він зібрав роту з 11 чоловіків. Всім видали екіпірування, автоматичну зброю, а командиру ще й пістолет "Макарова".

"Наступного дня приїхав "головний". Його представили як "Моторола". Ватажок бойовиків поставив завдання для усіх підрозділів, в тому числі для представників розвідки. В наші обов’язки входило стеження за пересуванням техніки українських військових та за місцезнаходженням "живої сили", - розповів правоохоронцям затриманий.

Отриману інформацію, за його словами, бойовики передавали безпосередньо помічнику "Мотороли". Кожного місяця платили зарплатню не більше 4 тис. грн.

"На початку січня 2015 року командир вже "дослужився" до звання сержант, але почав планувати покинути лави бойовиків. Крапкою став випадок, коли він знайшов під руйнуваннями шістьох молодих хлопців – українських захисників. Чоловік розповідає, що більше не міг бачити страждання та людські втрати, тому написав рапорт на відпустку та втік", - переповіли історію бойовика у поліції.

Колишньому бойовику загрожує кримінальна відповідальність за ст. 260 Кримінального кодексу ("створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності").