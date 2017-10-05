Доба в АТО: 19 обстрілів з боку бойовиків, двоє українських бійців поранені

За минулу добу двоє українських військовослужбовців отримали поранення На Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку під ворожий вогонь з гранатометів і стрілецької зброї двічі потрапили позиції на підступах до Авдіївці. Таку ж зброю окупанти застосовували і в районі Невельського. Близько восьмої години вечора, під час гранатометного обстрілу біля Новоселівки Другий отримав поранення український військовослужбовець.

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На Луганському напрямку терористи двічі накрили вогнем з мінометів калібру 82 міліметри позиції біля Кримського, там також використовували гранатомети і великокаліберні кулемети.

На Маріупольському напрямку неподалік Красногорівки відбулося протистояння, в результаті якого український боєць отримав осколкове поранення. Крім того, під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї увечері опинилися наші опорні пункти біля Водяного.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир'я. У відповідь сили АТО 12 разів відкривали вогонь на ураження противника. В результаті бойових дій двоє наших військовослужбовців отримали поранення", - підсумували в штабі.

Як повідомляв УНІАН, у зоні АТО окупанти запустили 5 безпілотників для розвідки позицій ЗСУ і військових об'єктів. Такі провокації свідчать про створення передумов для подальшого загострення конфлікту на сході країни.