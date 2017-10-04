В зоні АТО окупанти запустили 5 безпілотників для розвідки позицій ЗСУ та військових об’єктів

Окупанти запустили 5 Безпілотних літальних апаратів в зоні АТО, але не лише для розвідки позицій Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Українська сторона СЦКК висловлює своє занепокоєння щодо відновлення застосування з боку ОРЛО безпілотних літальних апаратів (БПЛА), що є прямим порушення Мінських домовленостей.

Читайте такожНа Донеччині впав російський безпілотник "Орлан" - штаб АТО (фото)

Так, протягом 3 жовтня поточного року підрозділами Збройних Сил України уздовж лінії розмежування зафіксовано польоти 5 БПЛА, які були запущені з територій ОРЛО. Характер використання цих БПЛА свідчить про те, що їх використовують не тільки для розвідки позицій підрозділів ЗС України, але й інших військових об’єктів, розташованих в глибині території України», - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК заявляє, що дані факти свідчать про провокаційні дії з боку НЗФ ОРЛО щодо створення передумов для подальшого загострення конфлікту на cході країни.

Раніше стало відомо, що четверо молодиків намагалися запустити дрон над військовою частиною у Херсоні.