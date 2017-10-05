Окупаційні війська РФ на Донбасі тренуються йти у наступ – ІС

Російські окупаційні війська провели навчання з ведення наступальних дій на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук.

«Під керівництвом командування 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ в «1-м АК ДНР» і «2-м АК ЛНР» (оперативно підпорядковані 8 загальновійськовій армії ЗС РФ) завершено проведення багатоступеневих командно-штабних навчань на місцевості, в ході яких відпрацьовувалися питання ведення наступальних дій», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти відпрацювали форсування водних перешкод, також проводилася перевірка системи оповіщення населення з використанням сирен і через ЗМІ.

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Крім того, за результатами даних навчань командувачем 8-ю армією збройних сил РФ генерал-лейтенантом Кузовлєвим прийнято рішення провести в «1-м АК ДНР» і «2-м АК ЛНР» практичні показові бригадні тактичні навчання із залученням артилерійських підрозділів і форсуванням водних перешкод, що може свідчити виключно про наступальний характер бойової підготовки частин і підрозділів «армійських корпусів ЛДНР».

При цьому, за інформацією Тимчука, контроль за підготовкою і проведенням даних заходів покладено безпосередньо на управління бойової підготовки 8-ї армії ЗС РФ.