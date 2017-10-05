ОБСЄ зафіксувала на окупованих територіях самохідні гармати і танки

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала на окупованих територіях самохідні гаубиці, танки та артилерійську гармату. Про це йдеться у звіті місії з 19:30 3 жовтня до 19:30 4 жовтня, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.

Читайте такожВ ОБСЄ розповіли подробиці нападу бойовиків на спостерігачів"У порушення відповідних ліній (координат) відведення у районах, які не контролюються урядом (України), 3 жовтня безпілотний літальний міні-апарат СММ помітив три самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) зі сторони південного сходу Тернового (57 км на схід від Донецька)", - йдеться у звіті.

"За (визначеними) координатами відведення, однак за межами виділених місць зберігання у неконтрольованих уряду (України) районах безпілотний літальний міні-апарат СММ помітив у нерухомому стані одну самохідну артилерійську гармату (2С9 «Нона», 120 мм) та 11 танків (Т-64Б) у районі на захід від Мануїлівки (за 65 км на схід від Донецька), а також 15 танків (Т-64Б) на південний схід від Тернового", - завили спостерігачі.