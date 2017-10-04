СММ ОБСЄ за попередню добу зафіксувала 52 вибухи на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за добу зафіксувала 52 вибухи у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії з 19:30 2 жовтня до 19:30 3 жовтня, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з минулим звітним періодом. Водночас, кількість зафіксованих вибухів була більшою - 46 супроти 23", - йдеться у звіті.

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Спостерігачі повідомили, що впродовж ранку 3 жовтня, коли перебували на північно-західній околиці контрольованого урядом України Павлополя (26 км на північний захід від Маріуполя), вони чули близько 100 черг вогню від застосування великокаліберного кулемету, чотири постріли від автоматичного гранатомету, чотири постріли з 30 мм гармати, встановленій на бойовій машині піхоти та три черги вогню із стрілецької зброї. Усі ці випадки ведення вогню сталися приблизно на відстані від 700 м до 2 км з боку півночі та північного сходу.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи шість вибухів. У минулий звітний період порушень режиму припинення вогню не було", - сказано у звіті.