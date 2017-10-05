Бойовики завадили патрулю ОБСЄ перетнути лінію фронту біля Новотроїцького

У четвер, 5 жовтня, проросійські бойовики обстріляли позиції Збройних сил України біля КПВВ Новотроїцьке в Донецькій області під час перетину лінії розмежування спостерігачами СММ ОБСЄ, повідомила українська сторона СЦКК.

У повідомленні СЦКК наголошується, що незаконні збройні формування відкрили вогонь близько 10:30 з мінометів та озброєння БМП, коли патруль СММ ОБСЄ здійснював перетинання лінії фронту. У результаті КПВВ Новотроїцьке одразу припинив свою роботу.

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Українські військові наголосили, що такими діями окупанти демонструють цинічне нехтування інтересами цивільного населення та зацікавленість у погіршенні гуманітарної ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, що за даними штабу АТО, на Донбасі з початку четверга, 5 жовтня, російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції ЗСУ.