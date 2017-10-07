У Держприкордонслужбі назвали кількість прикордонників, які загинули в АТО

Перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк заявив, що з початку проведення Антитерористичної операції на сході України загинули 69 прикордонників, як передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Війна забрала життя 69 охоронців кордону. 428 прикордонників отримали поранення, внаслідок яких 35 охоронців кордону втратили або частково втратили працездатність. Ще 5 військовослужбовців зникли безвісти", - заявив Серватюк.

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Він також нагородив 30 прикордонників відзнакою президента України За участь в антитерористичній операції.

Серватюк повідомив, що загалом починаючи з 2014 року нагороду отримали 250 прикордонників.

Раніше повідомлялося, що 6 жовтня російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим тиші, у результаті один український військовослужбовець отримав поранення.