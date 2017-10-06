Доба в АТО: бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ із застосуванням важких мінометів і БМП

За минулу добу російсько-окупаційні бандформування 24 рази обстріляли позиції сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

«Всього за минулу добу незаконні збройні формування 24 рази порушили перемир'я. В ході 17 обстрілу українські військові жорстко відповідали ворогові зі зброї, не забороненої мирними домовленостями. В результаті бойових дій втрат серед українських захисників немає», - наголошується в повідомленні.

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Як і кілька днів поспіль, основна активність противника була зафіксована на Донецькому напрямку.

Так, ввечері і вночі бойовики двічі з великокаліберних кулеметів і гранатометів обстріляли українські позиції неподалік від Майорска, Авдіївки, Досвідченого. З цієї ж зброї окупанти відкривали вогонь на підступах до шахті Бутівка. А неподалік від Погоди застосовували озброєння БМП.

На Луганському напрямку бойовики двічі били з мінометів калібру 82 міліметри по захисникам Лобачова. А з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляли опорні пункти сил АТО біля Станиці Луганської, Валуйського, Кримського.

На Приморському напрямку під вогонь ворожих гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції біля Широкіно, Павлополя і Водяного. А неподалік від Березово крім гранатометів і великокаліберних кулеметів противник застосовував озброєння БМП.

Як повідомляв УНІАН, у разі силового сценарію на Донбасі, за словами начальника Генштабу Муженко, втрати складуть до 12 тисяч військових за 10 днів.