СБУ встановила причетність російської військової компанії до конфлікту на Донбасі

Служба безпеки України встановила причетність російської приватної військової компанії Вагнера до збройного конфлікту на Донбасі та в Сирії. Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сьогодні я хочу акцентувати увагу на участі у завданнях Кремля у збройному конфлікті на нашій території та в Сирії так званих приватних військових компаній, найбільшою з яких є «група Вагнера». Дмитро Валерійович Уткін, більше відомий на прізвисько «Вагнер», номер військового жетона – М0209», - заявив Грицак.

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За його словами, вперше діяльність цієї групи в Україні було зафіксовано 29 травня 2014 року.

«На сьогодні нами встановлено 1587 осіб - членів ПВК Вагнера, загалом кількісний склад, те, що ми бачимо зараз, – близько 5 тис. осіб. Географія застосування – Україна, це ОРДЛО червень 2014 – серпень 2015 років, потім Сирія – 15 серпня 2015 року – міста Хомс, Хама, Латакія, Дамаск, Пальміра», - додав голова СБУ.

За його словами, тренувальна база цієї російської приватної військової компанії розташована у Краснодарському краї РФ.

«Це 10 бригада спеціального призначення Головного управління Генштабу РФ. Цей проект російських спецслужб дозволяє кремлівським політикам впевнено казати на публіку та міжнародній спільноті фрази: «Їх там немає» або «Ми їх туди не посилали» - саме цей проект», - додав Грицак.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що за три роки агресії РФ в Україні вбито 10 тис. людей, 25 тис. поранені, 1,8 млн стали внутрішньо переміщеними особами.