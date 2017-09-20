Ціна російської агресії в Україні: Порошенко в Нью-Йорку розповів про тисячі вбитих та поранених за три роки

Президент України Петро Порошенко заявив, що за три роки агресії РФ в Україні вбито 10 тис. осіб, 25 тис. поранено, 1,8 млн стали внутрішньо переміщеними особами.

Про це Порошенко повідомив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН з питань миротворчості сьогодні у Нью-Йорку.

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«Трирічна російська агресія коштувала Україні понад 10 тисяч осіб вбитих, близько 25 тисяч поранених та близько 1,8 мільйона внутрішньо переміщених осіб», - заяви він.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко підтвердив запит України до Ради безпеки ООН щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі. Про це він повідомив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН з питань миротворчості сьогодні у Нью-Йорку.

«З метою відновлення миру в моїй країні навесні 2015 року я офіційно просив президента Ради безпеки розпочати відповідні процедури розгортання миротворчої операції ООН в Україні», - нагадав Порошенко.