Озброєні бойовики не пустили місію ОБСЄ в окуповане під Маріуполем селище

Озброєні бойовики "ДНР" не пустили спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у тимчасово окуповане селище Сєдове Донецької області.

Про це йдеться у звіті місії за вихідні, опублікованому ввечері 9 жовтня на сайті ОБСЄ.

"8 жовтня чотири озброєні особи зупинили патруль СММ на блокпосту, розташованому на північно-західній околиці підконтрольного «ДНР» смт Сєдове (106 км на південь від Донецька), і попросили спостерігачів показати їхні національні паспорти і план патрулювання. Оскільки спостерігачі відмовилися це зробити, їх не пропустили до Сєдового. Місія поінформувала про це Спільний центр з контролю та координації", - йдеться у звіті.

Читайте такожОБСЄ зафіксувала на окупованих територіях самохідні гармати і танки

Окремо сказано, що СММ продовжила здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Комплексом заходів із виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року і доповненням до нього про відведення озброєння калібром до 100 мм, а також Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.

"8 жовтня в непідконтрольних уряду районах члени патруля місії бачили 2 самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм), що стояли за 2,5 км на північний схід від с.Заїченко, і 2 протитанкові ракетні комплекси (9К111 «Фагот», 120 мм) неподалік с. Ужівка (кол. Ленінське, 24 км на північний схід від Маріуполя), розміщення там яких є порушенням", - повідомили у місії.