Окупанти протягом 18 годин обстрілювали сили АТО під Маріуполем

Речник Міністерства оборони України з питань антитерористичної операції полковник Олександр Мотузяник заявляє, що російсько-окупаційні війська минулої доби з другої години ночі і до 20.00 обстрілювали опорні пункти сил АТО під Маріуполем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник повідомив сьогодні під час брифінгу.

«Маріупольський напрямок: з 2 години ночі і до 20 години вечора бойовики обстрілювали наші опорні пункти неподалік Гнутового, Широкиного, Талаківки і Красногорівки», - заявив він.

«В результаті цього збройного протистояння двоє наших військовослужбовців дістали поранення та двоє бійців зазнали бойових травмувань», - додав Мотузяник.

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За словами речника Міноборони з питань АТО, у Широкиному бойовики використовували проти українських військових міномет.

«Вони встигли випустити дві міни, поки українські військові не накрили їх вогнем зі станкового протитанкового гранатомета, після цього ворожий вогонь припинився», - додав Мотузяник.

«У Гнутовому ворог обстрілював наші позиції з озброєння БМП, автоматичних гранатометів та кулеметів, у відповідь українські військові застосували штатну зброю – великокаліберні кулемети та СПГ», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні угруповання 12 разів порушили перемир’я.