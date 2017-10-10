Доба в АТО: 12 ворожих обстрілів, з настанням темряви бойовики активізувалися на Луганському напрямку

За минулу добу незаконні збройні формування (НЗФ) 12 разів порушували режим перемир'я, 8 разів українські військові відкривали у відповідь вогонь. В результаті бойових дій двоє солдатів ЗСУ були поранені, ще двоє отримали бойові травми, йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці в Facebook.

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"У районі проведення АТО, наприкінці вчорашньої доби бойова активність бойовиків змістилася з донецького напрямку на луганське, де раніше було відносно спокійним", - уточнюють в штабі.

Після 18 годин НВФ з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь по позиціях українських військ на підступах до Станиці Луганської, Валуйського, Новоалександрівки і Трьохзбенки.

На приморському напрямку бойовики протягом кількох годин обстрілювали увечері українські опорні пункти неподалік Гнутового з озброєння БМП, автоматичних гранатометів і кулеметів. У відповідь українські військовослужбовці застосовували весь спектр не забороненого піхотного озброєння. В результаті протистояння, близько 18 години один солдат був поранений, а інший отримав бойову травму.

На донецькому напрямку ввечері було відносно спокійно. Лише поблизу Зайцевого зафіксували недовгий обстріл українських укріплень зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, що раніше в штабі АТО спростували інформацію про взяття під контроль посадкової смуги донецького аеропорту українськими військовими.