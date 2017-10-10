Місію ОБСЄ не пропустили через міст до Щастя через міни

Патруль СММ ОБСЄ не пропустили через міст в Щастя з підконтрольного уряду боку через міни і блоки. Про це повідомляється в Twitter місії.

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Як зазначається, подібний інцидент відбувається вже 268 раз в 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, раніше озброєні бойовики не пустили місію ОБСЄ в окуповане під Маріуполем селище. Місія поінформувала про інцидент Спільний центр по контролю і координації.