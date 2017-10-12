Катастрофа МН17: СБУ викликає на допит російського генерала "Хмурого"

Служба безпеки України викликала на допит у справі про катастрофу малайзійського лайнера Boeing 777 у Донецькій області п'ятьох громадян РФ, серед них і російський військовий Сергій Дубинський, відомий, як "Хмурий".

Виклик силовиків був опублікований в Урядовому кур’єрі за 12 жовтня, передає ТСН.

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На допит викликані Сергій Дубинський, Олег Пулатов, Євген Васильєв, Ельдар Оруджев та Едуард Гілазов.

30 та 31 жовтня у головному управління СБУ в Києві їх мають допитати та повідомити про підозру у справі про катастрофу пасажирського лайнера.

Окрім цього, на допит у справі про збиття літака викликали чотирьох громадян України: Олега Шляпіна, Сергія Браковського, Олександра Дудніченко та Леоніда Харченка. Усі вони зареєстровані у Донецьку чи Донецькій області.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна команда розслідувачів Bellingcat раніше оприлюднила доповідь, в якій йшлося про те, що перевезення установки "Бук", з якої, імовірно, був збитий літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський, відомий під псевдонімом "Хмурий".