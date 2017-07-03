Голландські журналісти теж розшукали будинок підозрюваного в причетності до загибелі Боїнга МН17 "Хмурого" (відео)

Голландські журналісти з телевізійної програми Nieuwsuur (News Hour) опосередковано підтвердили місце проживання російського генерал-майора Сергія Дубинського, відомого як "Хмурий", котрого підозрюють у причетності до катастрофи MH17 на окупованому Донбасі в липні 2014 року.

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Наслідуючи приклад спеціального кореспондента російської «Нової газети» Павла Канигіна, а також після дослідження спільноти InformNapalm, знімальна група Nieuwsuur знайшла приватний будинок в Ростовській області Росії, де, як повідомляється, зараз живе Дубинський.

Будинок з'являється в кадрі на восьмій хвилині.

Вони не змогли особисто поговорити з Дубинським. Журналіст просив людину, яка відповіла через домофон, повідомити Дубинскому, що представники голландських ЗМІ чекають його зовні. «Ви можете сказати йому, що ми тут», - сказав журналіст.

За даними InformNapalm, будинок знаходиться за адресою Ростовська область, Аксайський район, хутір Большой Лог, вулиця Молодіжна, 4в (координати 47°18’15.8″N 39°54’49.7″E).

«Я можу сказати йому, але я сумніваюся, що це щось змінить», - відповів чоловік, додаючи, що «кожна людина має право зустрічатись» чи ні.

Журналісти зняли спеціалізований позашляховик (ймовірно Can-Am Commander XT - УНІАН) з відкритою кабіною, припаркований у дворі будинку, який виглядає так само, як і на фотографії, опублікованій Дубинським в соціальних мережах.

Нагадаємо, міжнародна команда розслідувачів Bellingcat раніше оприлюднила доповідь, в якій говориться про те, що перевезення установки "Бук", з якої, імовірно, збили літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський відомий під псевдонімом "Хмурий".

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак збили із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 людей на борту загинули.