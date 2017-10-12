Як проходять будні саперів у районі Авдіївської промзони (фоторепортаж)

Сапери 72-ї бригади імені Чорних запорожців працюють в одному з районів Авдіївки, що на Донецькому напрямку. Волонтери фонду "Повернись живим" у вересні цього року на власні очі побачили, як українські військові знешкоджують ворожі снаряди.

Робота саперів 72-ї бригади починається "за дзвінком", як на "швидкій". Щодня після нічних обстрілів вони їздять від позиції до позиції на самому "нулі", ліквідуючи ворожі снаряди, що не вибухнули.

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"Під час наступу першими йдуть вперед саме вони, знімаючи розставлені терористами розтяжки і позначаючи безпечні для пересування шляхи. Коли під обстрілами бійцям треба швидко "окопатися" (зробити окопи), без них знову ніяк", - розповідають волонтери фонду.

Як повідомляв УНІАН, раніше волонтери фонду "Повернись живим" показали, як проходять "постові будні" захисників Авдіївки і Широкиного.