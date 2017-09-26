Як проходять "постові будні" захисників Авдіївки і Широкиного (фоторепортаж)

На початку року місто Авдіївка Донецької області було у ТОПі стрічок новин, опинившись на межі гуманітарної кризи. Як виглядають сьогодні околиці міста, що межує з окупованим Донецьком, і як проходять "постові будні" його захисників, показав Фонд "Повернись живим".

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Також волонтери "Повернися живим" показали життя в Широкине після 3,5 років запеклих боїв.

Як раніше повідомляли волонтери фонду, кількість та інтенсивність обстрілів у зоні АТО в порівнянні з початком місяця збільшилась майже втричі.

За їхніми словами, найгарячішими точками на лінії розмежування лишаються Широкіно, Павлополь, Водяне та Мар’їнка на приморському напрямку, Авдіївська промзона, шахта "Бутівка", околиці Світлодарської дуги поблизу Донецька, Кримське та Новоолександрівка на Луганщині.