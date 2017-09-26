Як проходять "постові будні" захисників Авдіївки і Широкиного (фоторепортаж)

13:22, 26 вересня 2017
Війна
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Фонд "Повернись живим" показав життя бійців АТО в Авдіївці.

''Побут'' - облаштування укриття
"Побут" - облаштування укриття /  © Фонд "Повернись живим"
''Промзона''
"Промзона" /  © Фонд "Повернись живим"
Згорілий під час обстрілу автомобіль УАЗ. Зараз він став частиною меморіалу присвяченому загиблим захисникам Авдіївки
Згорілий під час обстрілу автомобіль УАЗ. Зараз він став частиною меморіалу присвяченому загиблим захисникам Авдіївки /  © Фонд "Повернись живим"
Авдіївська лікарня, серед військових відома як ''стабілка''
Авдіївська лікарня, серед військових відома як "стабілка" /  © Фонд "Повернись живим"
Кухня на одній з позицій 72-ї ОмБР
Кухня на одній з позицій 72-ї ОмБР /  © Фонд "Повернись живим"
Бійці 72-ї ОмБР в очікуванні виїзду на завдання
Бійці 72-ї ОмБР в очікуванні виїзду на завдання /  © Фонд "Повернись живим"
Знешкодження ворожих снарядів після обстрілу
Знешкодження ворожих снарядів після обстрілу /  © Фонд "Повернись живим"
Укріплення з ящиків від БК
Укріплення з ящиків від БК /  © Фонд "Повернись живим"

На початку року місто Авдіївка Донецької області було у ТОПі стрічок новин, опинившись на межі гуманітарної кризи. Як виглядають сьогодні околиці міста, що межує з окупованим Донецьком, і як проходять "постові будні" його захисників, показав Фонд "Повернись живим".

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Також волонтери "Повернися живим" показали життя в Широкине після 3,5 років запеклих боїв.

РПГ
РПГ /  © Фонд "Повернись живим"
Боєць 59-ї бригади оглядає привезений волонтерський тепловізор
Боєць 59-ї бригади оглядає привезений волонтерський тепловізор /  © Фонд "Повернись живим"
Зруйнований будинок на в'їзді в місто
Зруйнований будинок на в'їзді в місто /  © Фонд "Повернись живим"
Кафе ''Ласточка''
Кафе "Ласточка"  /  © Фонд "Повернись живим"
Покинутий дачний будинок
Покинутий дачний будинок /  © Фонд "Повернись живим"
Боєць 59-ї бригади йде на позиції
Боєць 59-ї бригади йде на позиції /  © Фонд "Повернись живим"
Оборонець Широкиному на посту
Оборонець Широкиному на посту /  © Фонд "Повернись живим"
Прапорець на одній із позицій в Широкиному
Прапорець на одній із позицій в Широкиному /  © Фонд "Повернись живим"
Вказівний знак на в'їзді до Широкиного
Вказівний знак на в'їзді до Широкиного /  © Фонд "Повернись живим"

Як раніше повідомляли волонтери фонду, кількість та інтенсивність обстрілів у зоні АТО в порівнянні з початком місяця збільшилась майже втричі.

За їхніми словами, найгарячішими точками на лінії розмежування лишаються Широкіно, Павлополь, Водяне та Мар’їнка на приморському напрямку, Авдіївська промзона, шахта "Бутівка", околиці Світлодарської дуги поблизу Донецька, Кримське та Новоолександрівка на Луганщині.

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Теги: #фоторепортаж#Широкине#Фонд Повернись живим#постові будні захисників Авдіївки