На Донбасі ОБСЄ підтвердила 400 жертв серед мирного населення в 2017 році

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Александр Хуг заявляє, що у поточному році спостерігачі підтвердили 400 жертв серед цивільного населення на Донбасі. Про це він повідомив на брифінгу в окупованому Донецьку, який транслювався у соціальній мережі Facebook.

«Все ще є випадки порушення режиму припинення вогню, які документує Місія. Були певні дні, коли ми фіксували майже до тисячі порушень режиму припинення вогню, а також інші дні, коли порушення режиму тиші знижувалися удвічі. Зараз, на жаль, продовження бойових дій все ще призводить до цивільних жертв. У період з 1 січня 2017 року і до 12 жовтня підтверджено 400 жертв серед цивільного населення», - зазначив Хуг.

Він не уточнив, скільки з цієї кількості осіб загинуло, а скільки зазнало поранень.

За його словами, це на 15% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

«Однак, влітку кількість порушень режиму припинення вогню знизилася, і те ж саме за цей період спостерігалося щодо кількості жертв серед цивільних. Тому, спостерігається явне співвідношення між кількістю порушень режиму припинення вогню і кількістю жертв серед мирного населення, які місія може підтвердити», - сказав Хуг.

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Він нагадав, що причиною появи порушень режиму «тиші» служить розміщення важкого озброєння у районах, де вона має бути відведено на необхідну відстань, а також близьке розташування сторонами озброєння біля лінії зіткнення.

Як відомо, бойовики продовжують порушувати режим "тиші" в зоні АТО.