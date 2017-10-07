Бойовики продовжують порушувати режим "тиші" в зоні АТО - штаб

Протягом сьогоднішнього дня російсько-окупаційні угруповання мінімізували кількість обстрілу позицій української армії, повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Читайте такожДоба в АТО: бойовики кілька годин обстрілювали Авдіївку, одного українського бійця поранено

Разом з тим, як наголошується, в повній мірі режим "тиші" зберігався тільки на Луганському напрямку.

"Вночі на Донецькому напрямку ворог не застосовував зброю, проте вже вдень бойовики з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли позиції сил АТО в районі Пісків та Авдіївської промзони", - йдеться у зведенні станом на 18:00 7 жовтня.

А на Приморському напрямку, за даними штабу, окупанти близько полудня відкривали вогонь з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї по укріплень ВСУ неподалік від Водяного. Українські військовослужбовці вогнем на ураження швидко припинили активність противника.

Також у штабі наголосили, що сьогодні проросійські найманці в черговий раз вдалися до цинічної брехні.

"Російські представники у Спільному центрі координації і контролю питань припинення вогню звинуватили українських військових в обстрілі з важкого озброєння ворожих позицій поблизу Донецька, Жабичева, Мінерального, Яковлевки і деяких інших населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

"Прес-центр штабу АТО в черговий раз підкреслює: військовослужбовці сил АТО суворо дотримуються мирні домовленості і першими ніколи вогонь у бік ворога не відкривають. Разом з тим, ми залишаємо за собою право на адекватну відповідь ворогові у разі агресивних або наступальних дій протиборчої сторони. Поки, з початку сьогоднішніх доби, вогонь у бік противника відкривався нашими захисниками всього один раз неподалік від Водяного. Всі звинувачення в обстрілі ми розглядаємо як провокації, спрямовані насамперед на ескалацію конфлікту", - додали в прес-центрі.