Ватажки бойовиків на Донбасі не схотіли зустрічатися із Хугом

Ватажки бойовиків на Донбасі відмовилися зустрітися із заступником голови СММ ОБСЄ Олександром Хугом. Про це він сказав під час брифінгу сьогодні, 13 жовтня.

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"Однією із причин мого візиту до східної України цього тижня, між іншим, було зустрітися з окремими керівниками збройних формувань. Проте вони відмовилися зустрітися, і їхня відмова багато про що свідчить щодо їхньої налаштованості на діалог", - наголосив Хуг.

Раніше Хуг попереджав, що ескалація конфлікту на Донбасі можлива в будь-який момент.