Минулого тижня на Донбасі зафіксовано 1 тисячу 882 порушення режиму припинення вогню - Хуг

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі Александр Хуг заявляє, що минулого тижня на Донбасі зафіксовано 1 тисячу 882 порушення режиму припинення вогню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві.

"Минулого тижня за спостереженнями Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні безпекова ситуація була нестабільною. Незважаючи на те, що кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих СММ, знизилася приблизно на 10%, якщо порівнювати з позаминулим тижнем, випадки насильства спостерігалися на регулярній основі в більшості районів вздовж лінії зіткнення", - сказав Хуг.

Зокрема, він уточнив, що епіцентром насильства став трикутник Авдіївка-Ясинувата-Донецьке летовище. У цьому районі було зафіксовано 40% від загальної кількості порушень режиму припинення вогню на минулому тижні. Також, представник місії сказав, що у районах на схід та північний схід від Маріуполя сталося приблизно 30% від усіх порушень режиму "тиші".

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Перший заступник голови СММ нагадав, що цього тижня виповнилася третя річниця з моменту підписання Мінського меморандуму.

"Варто пригадати положення цього меморандуму. Сторони погодилися припинити вогонь. Вони погодилися не просуватися далі за межі позицій, які вони утримували станом на 19 вересня. Вони погодилися не застосовувати будь-які види зброї. Вони погодилися відвести озброєння калібром більше 100 мм і вони погодилися не закладати нові мінні загородження, а також зняти раніше встановлені", - нагадав Хуг.

"Пройшло три роки з моменту, коли сторони підписали власне домовленості про припинення вогню, СММ ОБСЄ зафіксувала 1882 порушення режиму припинення вогню минулого тижня", - заявив Хуг.

"Ми також виявили одиниці важкого озброєння, розміщених у порушення узгоджених координат відведення у 74 випадках. Ми продовжуємо фіксувати озброєних людей та солдатів у безпосередній близькості, що є результатом просування вперед з моменту підписання (Мінського) меморандуму. Зокрема, ми бачили сили та формування в безпосередній близькості одних від одних на мосту у Станиці Луганській, де обидві сторони один рік тому назад додатково і саме на цій ділянці погодилися провести відведення сил і засобів", - додав Хуг.

Спостерігачі також фіксують заміновані території вздовж всієї лінії зіткнення.

"Вже пройшло три роки - всі сторони заявляють, що вони виконують Мінські домовленості, але водночас - вони порушують ці домовленості", - наголосив Хуг.