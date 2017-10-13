Хуг про переговори щодо Донбасу: на політичному рівні сторони також сидять в окопах

По обидва боки протистояння на Донбасі є "люди доброї волі", проте на політичному рівні сторони продовжують "сидіти в окопах".

Про це журналістам повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг через скайп-включення із зони проведення АТО.

За словами Хуга, по обидва боки протистояння на Донбасі "є люди доброї волі", які докладають максимум зусиль, "щоб припинити все це божевілля".

Проте, додав він, динаміка на місцях і реальність стають на заваді їхнім зусиллям. "Насильство поширюється, як інфекція, яку можна стримати лише тоді, коли будуть усунуті чинники, що його поширюють - наявність озброєння та близкість розташування сторін. Проте сторони не надто воліють йти на змістовний діалог між собою. І на політичному рівні сторони також сидять в окопах", - наголосив він.

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Також Хуг повідомив, що під час поїздки на схід України мав намір зустрітися з деякими керівниками збройних формувань, проте вони відмовилися від зустрічі. «Відмова багато говорить про їхню налаштованість на діалог», - зауважив перший заступник голови СММ ОБСЄ.