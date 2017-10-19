У Донецькій області затримано бойовика НЗФ "Оплот", який вербував новобранців

У Донецькій області поліцейські затримали бойовика незаконного збройного формування "Оплот", який вербував новобранців.

Як повідомляє Краматорський відділ поліції Донецької області, 18 жовтня на в’їзді у Краматорськ поліцейські зупинили молодого чоловіка, який їхав з тимчасово окупованої території для оформлення документів.

Під час перевірки виявилось, що протягом 2016 року він перебував у лавах «Оплоту». Затриманий повідомив, що на той момент жив у Горлівці із матір’ю та був безробітним. Дізнавшись від сусіда, що на службі у терористичній організації «ДНР» можна заробити великі гроші, пішов влаштовуватися найманцем.

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Чоловіка призначили у відділ кадрів «Оплоту» в Макіївці, де до його обов’язків входив відбір кандидатів на службу до збройних формувань «ДНР». За це він отримував 10 тис. рублів на місяць. Коли він мав розпочати участь у бойових діях, то злякався та вирішив більше не виходити на службу. З часом повернувся додому та вступив на навчання до одного з горлівських вищих навчальних закладів.

За даним фактом Краматорським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу України.

Учаснику НЗФ загрожує до 5 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.