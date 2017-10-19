Bellingcat показала нове фото "Бука" у день катастрофи МН17 (відео)
Серед доказів присутності російського "Бука" на сході України є відео з Макіївки, Тореза, Сніжного, Донецька.
Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала нове фото ЗРК "Бук" у день катастрофи MH17. Відповідна світлина опублікована у Twitter Bellingcat.
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"Отримали нову фотографію "Бука" 332 в Україні у день падіння "Боїнга" рейсу MH17", - йдеться у підписі до фото.
The JIT has released a new photograph of Buk 332 in Ukraine on the day of the MH17 downing. We are preparing an article on the image now. pic.twitter.com/JEQmHh705Q— bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017
Звідки це фото, не повідомляється, але зазначається, що ця світлина є дев'ятим фотографічним чи відеодоказом російського "Бука" на сході України, і що з цього приводу готують статтю, передає "Українська правда".
Повідомляється, що серед доказів присутності російського "Бука" на сході України є відео з Макіївки, Тореза, Сніжного, Донецька, відео "Paris Match" з Донецька, фото зі Сніжного, Тореза, Зугреза, а також цей новий знімок.
This photograph is now the ninth piece of photographic/video evidence of Russian Buk 332 in eastern Ukraine.— bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017
Curious about these nine pieces of evidence? Let's go through them, one-by-one. First, the "Paris Match video" filmed in Donetsk (morning) pic.twitter.com/nGlwGO2RR6— bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017
The Makiivka video, filmed at around 11:07-08am, just east of Donetsk on the day of the downing. pic.twitter.com/5e7391JjqS— bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017
The Makiivka video, filmed at around 11:07-08am, just east of Donetsk on the day of the downing. pic.twitter.com/5e7391JjqS— bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017
The Zuhres video, filmed at about 11:40am, between Makiivka and Torez. pic.twitter.com/YTzTtc3VHf— bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017
The Snizhne photo, taken after the Buk was unloaded from the Volvo truck and moving under its own power. pic.twitter.com/VfGJfFn74O— bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017
Як повідомляв УНІАН, міжнародна команда розслідувачів Bellingcat раніше оприлюднила доповідь, в якій йшлося про те, що перевезення установки "Бук", з якої, імовірно, був збитий літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський, відомий під псевдонімом "Хмурий".