Bellingcat показала нове фото "Бука" у день катастрофи МН17 (відео)

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала нове фото ЗРК "Бук" у день катастрофи MH17. Відповідна світлина опублікована у Twitter Bellingcat.

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"Отримали нову фотографію "Бука" 332 в Україні у день падіння "Боїнга" рейсу MH17", - йдеться у підписі до фото.

The JIT has released a new photograph of Buk 332 in Ukraine on the day of the MH17 downing. We are preparing an article on the image now. pic.twitter.com/JEQmHh705Q — bellingcat (@bellingcat) October 19, 2017

Звідки це фото, не повідомляється, але зазначається, що ця світлина є дев'ятим фотографічним чи відеодоказом російського "Бука" на сході України, і що з цього приводу готують статтю, передає "Українська правда".

Повідомляється, що серед доказів присутності російського "Бука" на сході України є відео з Макіївки, Тореза, Сніжного, Донецька, відео "Paris Match" з Донецька, фото зі Сніжного, Тореза, Зугреза, а також цей новий знімок.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна команда розслідувачів Bellingcat раніше оприлюднила доповідь, в якій йшлося про те, що перевезення установки "Бук", з якої, імовірно, був збитий літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський, відомий під псевдонімом "Хмурий".