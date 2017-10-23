Замітають сліди "ихтамнет": у російських військових на Донбасі вилучають документи й видають "паспорти "ЛДНР"

З надійних джерел отримано інформацію, що у російських військових, яких перекидають на Донбас, вилучають паспорти РФ та військові квитки й видають так звані документи "ЛДНР". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

"З джерел, яким довіряємо, отримано інформацію, що у російських "ихтамнет", яких перекидають на Донбас, у примусовому характері на час виконання бойових завдань вилучають російські паспорти і військові квитки та вручають бумажки "граждан ЛДНР", - йдеться у її повідомленні.

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За словами Геращенко, це робиться для того, щоб у випадку загибелі чи полону на Донбасі, замести сліди, що то кадрові російські військові.

"Цікаво, що на останній зустрічі в Мінську, коли обговорювали поїздку координатора ОБСЄ на окуповані території, в тюрми, представники ОРЛО почали наполягати, аби координатор зустрівся з "гражданами России, которые просто давно живут в Луганске и вот решили взять паспорта "республик" , так как хотят защищать республики и русский язык от хунты", - зазначила представник України у підгрупі ТКГ щодо Донбасу.

Також вона розповіла, що після перерахунку пенсій українським шахтарям додали по кілька тисяч гривень виплат. А от їхні колеги на окупованих територіях "отримують 2 тис. рублів російської подачки".

"Й щодня все голосніше обговорюють "пенсії в Україні". Це гарний сигнал", - наголосила Геращенко.

Раніше у групі "Інформаційний спротив" повідомляли, що у "ЛДНР" різко зросла кількість охочих оформити український біометричний паспорт.