Доба в АТО: 22 обстріли, одного українського військового поранено

За минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир'я в зоні проведення АТО, один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Збройні сили України 15 разів відкривали вогонь з озброєння, не забороненого мирними домовленостями.

"Після 18 годин бойовики продовжували обстріл позицій сил АТО на всіх напрямках з використанням піхотного озброєння", - йдеться в повідомленні.

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На Донецькому напрямку ввечері бойовики з різних видів гранатометів і великокаліберних кулеметів били по нашим опорним пунктам біля Зайцевого, Авдіївки, Кам'янки, Луганського і Верхньоторецького, а також біля Майорська і шахти "Бутівка".

З цієї ж зброї на Приморському напрямку окупанти обстріляли позиції Збройних сил України біля Кримського і Новоолександрівки. А великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю бойовики застосовували в районі Новозванівки та Попасної.

На Маріупольському напрямку ввечері під вогонь ворожих гранатометів потрапили зміцнення сил АТО поблизу Мар'їнки і Старогнатівки.

Як повідомляв УНІАН, місія ОБСЄ на вихідних зафіксувала понад 200 вибухів на Донбасі. У Донецькій області в період з вечора 20 жовтня до вечора 21 жовтня Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім періодом.