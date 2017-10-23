Місія ОБСЄ на вихідних зафіксувала понад 200 вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що на вихідних зафіксувала понад 200 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

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Про це повідомляє СММ у своєму звіті за вихідні, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

«У Донецькій області у період з вечора 20 жовтня до вечора 21 жовтня Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітнім періодом. Однак, кількість зафіксованих вибухів була аналогічною - близько 75. Із вечора 21 жовтня до вечора 22 жовтня СММ задокументувала збільшення порушень режиму припинення вогню, включаючи більше вибухів (близько 90)», - йдеться у звіті.

«У Луганській області у період з вечора 20 жовтня до вечора 21 жовтня Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 40 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (17 вибухів). Місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню у період з вечора 21 жовтня до вечора 22 жовтня, включаючи чотири вибухи, якщо порівнювати з попередніми 24 годинами», - додали в місії.