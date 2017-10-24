Порошенко: війна на Донбасі ще дуже далека від завершення

Президент України Петро Порошенко заявляє, що війна на Донбасі ще дуже далека від завершення. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час засідання Ради регіонального розвитку сьогодні в Києві.

«На жаль, війна ще дуже далека від завершення, хоча ми маємо світло в кінці тунелю», - заявив глава держави.

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Порошенко зазначив, що «якщо в 2015 році, коли я висунув ініціативу про введення «блакитних шоломів» миротворців на Донбас для забезпечення стійкого та надійного миру як першого етапу повернення українського суверенітету на Донбас, ніхто в це не вірив».

«До речі, ніхто в світі нас не підтримував. Сьогодні, коли я нещодавно повернувся з сесії Генасамблеї ООН - ми маємо тверду підтримку наших партнерів», - наголосив президент.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня президент Петро Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він наголосив, що миротворча місія ООН повинна бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включно з українсько-російським кордоном. Також Порошенко закликав генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша направити технічну оціночну місію до України, щоб виробити варіанти безпекової і політичної присутності ООН на Донбасі.