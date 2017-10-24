Волонтери показали, як на Донбасі підбили ворожий танк (відео)
18:39, 24 жовтня 2017Війна
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За допомогою БПЛА військові на Донбасі коригують вогонь, як можна побачити на опублікованому записі волонтерів.
Один короткий політ БПЛА допомагає розвідникам на Донбасі давати гідну відсіч бойовикам, зокрема, у знешкодженні техніки противника.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили волонтери фонду "Повернись живим".
"Також БПЛА допомагає коригувати вогонь "ввічливої відповіді" "ввічливим людям". Уважні глядачі на цій відеонарізці можуть побачити результат подібного коригування. Підбитий ворожий танк – одна з речей, на котру можна дивитися нескінченно", - йдеться у повідомленні.
Раніше волонтери "Повернись живим" показали відео знищення ворожої зенітної установки на Донбасі.
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