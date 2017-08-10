"Дали по зубах загубленим військам "недоімперії": волонтери показали відео знищення ворожої зенітної установки на Донбасі
Терористи підігнали зенітну установку для чергового вечірнього обстрілу Збройних Сил, та її було знищено.
Опубліковано відео знищення зенітної установки терористів на Донбасі. Його на своїй сторінці у Facebook повідомили волонтери фонду "Повернись живим".
За їхніми словами, перші вильоти нещодавно доставленого бійцям коптера дали результат й "по зубах вічно загубленим військам ворожої "недоімперії".
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"На цей раз виявлена свіжопідготовлена позиція, куди терористи підігнали зенітну установку для чергового вечірнього обстрілу Збройних Сил. Пристрілочний постріл, точне корегування з квадрокоптера і влучання прямо в ціль", - йдеться в описі до відео.
Раніше волонтер Юрій Мисягін показав знищену позицію бойовиків на Світлодарській дузі.