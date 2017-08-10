"Дали по зубах загубленим військам "недоімперії": волонтери показали відео знищення ворожої зенітної установки на Донбасі

Опубліковано відео знищення зенітної установки терористів на Донбасі. Його на своїй сторінці у Facebook повідомили волонтери фонду "Повернись живим".

За їхніми словами, перші вильоти нещодавно доставленого бійцям коптера дали результат й "по зубах вічно загубленим військам ворожої "недоімперії".

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"На цей раз виявлена свіжопідготовлена позиція, куди терористи підігнали зенітну установку для чергового вечірнього обстрілу Збройних Сил. Пристрілочний постріл, точне корегування з квадрокоптера і влучання прямо в ціль", - йдеться в описі до відео.

Раніше волонтер Юрій Мисягін показав знищену позицію бойовиків на Світлодарській дузі.