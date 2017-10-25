За минулу добу в зоні АТО 4 бійця ЗСУ загинули і ще 4 були поранені - штаб

За минулу добу четверо українських військовослужбовців загинули на Донбасі, ще четверо військових отримали поранення. Всього бойовики здійснили 15 обстрілів позицій ЗСУ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

На Приморському напрямку позиції на підступах до Водяного двічі накрили вогнем з 82-міліметрових мінометів і один раз із протитанкового гранатомету. Бойовики двічі гатили з мінометів калібру 82 міліметри і гранатометів по позиціях неподалік Талаківки.

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На Донецькому напрямку окупанти, починаючи з 19.30 і майже до опівночі, вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Авдіївки. Таку саму зброю терористи використовували у районі Зайцевого та Луганського. В результаті обстрілу українських укріплень неподалік Верхньоторецького один військовий зазнав поранень.

На Луганському напрямку бойовики влаштували провокацію із застосуванням стрілецької зброї неподалік від Трьохізбенки.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я. Майже на кожен ворожий обстріл сили АТО агресивно і жорстко відповідали вогнем із піхотного озброєння. У результаті бойових дій загинули 2 наших воїнів. Ще один був поранений. Крім того, унаслідок підриву на невідомих вибухових пристроях загинули 2 і отримали поранення 3 українських захисників", - підсумували у штабі.

Як повідомляв УНІАН, бойовики намагаються зайняти "сіру зону" біля Широкіно.