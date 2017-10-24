Бойовики намагаються зайняти "сіру зону" біля Широкиного - військові

Ворог продовжує провокації на Донбасі та намагається зайняти "сіру зону" поблизу селища Широкине. Про це прес-центр штабу АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Останнім часом ситуація пішла на загострення. Бойовики намагаються прокопатися і зайняти так звану "сіру зону", щоб підкрастися до нас поближче. Якщо раніше відстань між нами була кілометр і більше, то зараз – 500-600 метрів", - розповідає військовослужбовець ЗСУ Вадим С.

Боєць на ім'я Микола тримає оборону під Широкине вже кілька місяців. За цей час пережив чимало. Каже, що бойовики геть знахабніли останнім часом. А перемир'я відверто зневажають.

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир'я в зоні проведення АТО, один український військовослужбовець отримав поранення.