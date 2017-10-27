Доба в АТО: 20 обстрілів, одного українського військового поранено

За минулу добу один український військовослужбовець отримав поранення на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

На Приморському напрямку окупанти 4 рази накривали позиції у Гнутово вогнем з 82-міліметрових мінометів, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Водяного і Павлополя вони били з мінометів калібру 82 міліметри.

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Напруженою залишалася ситуація у Авдіївки, що на Донецькому напрямку, де терористи двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Український військовослужбовець отримав бойову травму поблизу Пісок, потрапивши під гранатометный вогонь.

На Луганському напрямку позиції на підступах до Станиці Луганської обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї.

"Всього за минулу добу незаконні збройні формування 20 разів порушили перемир'я. Сили АТО 16 разів застосовували зброю на ураження противника. В результаті бойових дій один український військовий отримав бойову травму", - відзначили в штабі.

Як повідомляв УНІАН, СММ ОБСЄ зафіксувала істотне збільшення числа порушень режиму тиші на Донбасі.