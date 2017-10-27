Місія ОБСЄ зафіксувала суттєве збільшення кількості порушень режиму тиші на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) за добу зафіксувала понад 300 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 24 жовтня до 19:0 25 жовтня, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 300 вибухів супроти близько 90)", - йдеться у звіті.

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У Луганській області спостерігачі задокументували значне зменшення кількості випадків порушень припинення вогню – 4 вибухи порівняно з близько 40 за попередній звітний період.