Розміщення миротворців ООН на Донбасі: Волкер назвав умови введення місії

Росія повинна вивести свої війська з окупованих територій Донбасу, аби миротворча місія ООН змогла розпочати свою роботу. Про це спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв’ю Громадському.

При цьому він зауважив, що спочатку сторони мають домовитися щодо мандату місії, визначитися з її чисельністю та складом – саме про це наразі й тривають перемовини.

Волкер також додав, що присутність місії має стати необхідним безпековим елементом, що дасть можливість перейти до політичних кроків, передбачених Мінськими угодами.

«Неможливо перейти до інших речей, якщо безпекові питання не закриті», – сказав спецпредставник.

За його словами, якщо місія таки буде сформована, вона має виконувати три основні завдання.

«Мати повний контроль над усією зоною конфлікту, а не лише лінії зіткнення, та вільно пересуватися нею; моніторити зберігання важкого озброєння – так, щоб воно перебувало в одному місці і не розміщувалося ще десь. І третє – контролювати російсько-український кордон», – зазначив Волкер.

Питання виконання цих умов перебуває виключно у площині політичної волі, вважає Волкер.

«Мінськ» не виконується через брак політичної волі, який диктується відсутністю довіри. Ми сподіваємося створити цю політичну волю», - сказав він.

Спеціальний представник США з питань України 27 жовтня прибув з візитом до Києва. У ході зустрічі з президентом Петром Порошенком вони скоординували дії щодо міжнародної присутності на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН раніше, спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер переконаний, що росіяни не можуть брати участі в миротворчій місії на Донбасі.

На запитання, чи можливо участь росіян у якості миротворців на Донбасі, Волкер відповів: "Я не можу це уявити".