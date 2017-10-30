З Росії на окупований Донбас надійшов арсенал важкого озброєння – Міноборони

З Російської Федерації на окупований Донбас протягом минулого тижня надійшов арсенал важкого озброєння. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Упродовж минулого тижня зафіксовано перетин російсько-українського кордону з боку Російської Федерації ворожою технікою. Це 4 вантажні автомобілі типу «Урал», 4 одиниці гаубиць калібром 122 мм, 2 одиниці систем залпового вогню «Град» та 4 бойові броньовані машини», – сказав речник.

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За його словами, фіксується також збільшення обсягів постачання паливно-мастильних матеріалів з Росії до окупованих територій України.

«Водночас серед бойовиків російсько-окупаційних військ зростає невдоволення умовами проходження військової служби та низьким рівнем грошового забезпечення. Нині чимало з них намагаються звільнитися з лав незаконних збройних формувань з метою подальшого зарахування до приватних військових компаній та проходження служби в кризових регіонах світу, зокрема в Сирії», - зазначив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, за минулу добу бойовики 15 раз обстріляли позиції сил ЗСУ в зоні АТО, один український військовослужбовець отримав пораненняя.

На Донецькому напрямку укріплення в районі Авдіївської промзони накрили вогнем з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї. В результаті обстрілу один український боєць отримав осколкове поранення. Зараз він знаходиться у військово-медичному закладі, стан його здоров'я оцінюється як задовільний.