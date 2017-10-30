Доба в АТО: 15 обстрілів, одного українського військового поранено

За минулу добу бойовики 15 раз обстріляли позиції сил ЗСУ в зоні АТО, один український військовослужбовець отримав пораненняя. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку укріплення в районі Авдіївської промзони накрили вогнем з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї. В результаті обстрілу один український боєць отримав осколкове поранення. Зараз він знаходиться у військово-медичному закладі, стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

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Бойовики били з протитанкових гранатометів і кулеметів по позиціях біля Луганського і Світлодарська, а неподалік Зайцевого - з озброєння БПМ.

На Приморському напрямку позиції поблизу Мар'їнки більше години обстрілювали з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

"Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 15 разів порушили режим тиші. Сили АТО вогнем у відповідь 10 разів жорстко придушували активність ворога. В результаті бойових дій один український воїн отримав поранення", - підсумували в штабі.

Як повідомляв УНІАН, небойові втрати з 2014 року склали понад 10 тисяч військових.