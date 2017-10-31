Поблизу Калинівки окупанти розстріляли цивільне авто, водій загинув

На території тимчасово окупованого Донбасу так зване «ДАІ» розстріляло цивільне авто через те, що водій не зупинився на вимогу припинити рух.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

«Співробітникам так званої «ДАІ» окупанти дозволили відкривати вогонь на ураження по цивільному транспорту, водії якого не виконують вимоги щодо зупинки. Внаслідок цього на блокпосту поблизу населеного пункту Калинівка було розстріляно цивільне авто, яке не зупинилося на таку вимогу. Водій легковика внаслідок інциденту загинув», - сказав Лисенко.

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За його словами, щоб приховати провину за загибель мирного жителя окупанти намагалися вести місцеве населення в оману, звинувативши загиблого у причетності до диверсійної діяльності.

Лисенко також повідомив про «націоналізацію» окупантами майна громадян, які певний час не з’являються у себе вдома.

«На окупованій території Луганщини триває свавілля проросійських бандитів, зокрема непоодинокими є факти розкрадання майна громадян, які тривалий час не проживають за місцем реєстрації. Для цього у ЖЕКах і паспортних столах Луганська та Брянки окупанти вилучають ксерокопії паспортів, а потім перевіряють факт проживання осіб за даною адресою. В разі відсутності господарів впродовж двох тижнів їхнє житло та особисте майно «націоналізується», - сказав речник.