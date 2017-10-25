Життю чотирьох поранених учора в зоні АТО військових нічого не загрожує - Лисенко

13:51, 25 жовтня 2017
Війна
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Лисенко висловив співчуття рідним та близьким загиблих воїнів, «які віддали життя за Україну».

Ілюстрація / REUTERS

Четверо поранених вчора в зоні АТО бійців госпіталізовані, «їхньому життю нічого не загрожує». Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, «на жаль, внаслідок бойових дій четверо українських військовослужбовців загинули, ще четверо зазнали поранень. Всі поранені воїни були оперативно евакуйовані до військових мобільних госпіталів та інших медичних закладів, і їхньому життю нічого не загрожує». Лисенко висловив співчуття рідним та близьким загиблих воїнів, «які віддали життя за Україну».

Як повідомляв УНІАН, за даними ООН, Східна Україна стрімко стає одним з найбільш замінованих регіонів у світі.

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Теги: #війна на Донбасі#загибель бійців АТО#поранення бійців АТО