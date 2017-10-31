У мережі з'явилися фото обстрілу бойовиками житлових кварталів Водяного

На Приморському бойовики вчора з мінометів обстріляли житлові квартали селища Водяне. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"На Приморському напрямку ситуація залишається напруженою. За вчорашню добу під обстрілами ворожих гранатометів і стрілецької зброї опинилися укріплення українських захисників поблизу Мар’їнки, а великокаліберних кулеметів – на підступах до Водяного і Старогнатівки, внаслідок чого зазнав поранення один наш військовослужбовець. Крім того, у Водяному з мінометів калібру 120 мм були обстріляні житлові квартали", - сказано в повідомленні.

Читайте такожДоба в АТО: бойовики з гранатометів били по позиціях української армії біля Авдіївки

Відзначається, що обстановка загострюється з кожним днем. "Якщо раніше противник менше стріляв по цивільним будинкам у світлу пору доби, то зараз нехтуючи Мінськими домовленостями досить часто застосовує міномети як калібру 82 мм, так і 120 мм. Б'ють не тільки по позиціях, але і по житлових кварталах", - розповідає заступник командира батальйону з морально-психологічного забезпечення майор Володимир Авдєєв.

Раніше повідомлялося, що поблизу Калинівки окупанти розстріляли цивільне авто, водій загинув.