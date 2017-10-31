Сьогодні на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє поранені – штаб

З початку доби незаконні збройні формування 10 разів порушили перемир’я, один український військовий загинув, ще двоє – отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

«Від початку сьогоднішньої доби у районі проведення АТО обстановка й надалі залишалася напруженою, проте контрольованою Збройними Силами України… Загалом від опівночі незаконні збройні формування 10 разів порушили перемир’я. Під час половини обстрілів сили АТО переважаючим вогнем у відповідь пригнічували активність противника», - повідомляє штаб.

Так, уночі ворог бив зі 120-міліметрового міномету по укріпленнях наших військ біля Кряківки. А вдень застосував гранатомет на околицях Кримського, що на Луганському напрямку.

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«Проте найбільш гаряче сьогодні знову було на Донецькому напрямку. Зранку бойовики обстріляли з великокаліберного кулемету і стрілецької зброї наш опорний пункт неподалік Опитного. У результаті цього обстрілу один український воїн загинув, один був поранений. Ще один військовослужбовець сил АТО отримав поранення унаслідок гранатометного вогню по наших позиціях неподалік Кам’янки. Крім того, близько 16 години під обстрілом російсько-окупаційних угруповань опинились оборонці Пісків та Авдіївки», - повідомляє штаб.

На Приморському напрямку окупанти з протитанкових гранатометів били по околицях Широкиного. А стрілецьку зброю застосували на підступах до Старогнатівки і Водяного.