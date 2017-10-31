"Група військових потрапила в засідку": біля Донецького аеропорту загинув грузин-доброволець (фото)

Сьогодні, 31 жовтня, в результаті зіткнень біля Донецького аеропорту загинув грузин-доброволець полку "Азов" Георгій Саралідзе. Про це повідомив його товариш Мамука Мамулашвілі, передає ТСН.ua.

За попередньою інформацією, під час бойових дій на території, прилеглій до аеропорту Донецька, група українських військових потрапила в засідку, й під час цього бою загинув командир розвідгрупи Георгій Саралідзе.

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Він був учасником війни в Абхазії і Самачабло, допомагав українським військовим в боротьбі проти російських окупантів з дня початку бойових дій.

За словами Мамулашвілі, в зону АТО Саралідзе приїхав на початку 2015 року. Наразі тіло загиблого бійця перевозять до Запоріжжя.

Як повідомляв УНІАН, на території тимчасово окупованого Донбасу так зване "ДАІ" розстріляло цивільне авто через те, що водій не зупинився на вимогу припинити рух.